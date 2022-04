Les 1000 & 1 secrets en Châtelaudren – Sortie nocturne Châtelaudren-Plouagat Châtelaudren-Plouagat Catégories d’évènement: Châtelaudren-Plouagat

Les 1000 & 1 secrets en Châtelaudren – Sortie nocturne Châtelaudren-Plouagat, 4 mai 2022, Châtelaudren-Plouagat. Les 1000 & 1 secrets en Châtelaudren – Sortie nocturne Esplanade du Château Châtelaudren Châtelaudren-Plouagat

2022-05-04 – 2022-05-04 Esplanade du Château Châtelaudren

Châtelaudren-Plouagat Côtes d’Armor Châtelaudren-Plouagat Châté by (k)night !

Avec l’Office de Tourisme Falaises d’Armor, venez découvrir la petite cité de Caractère de Châtelaudren au crépuscule. En partant de l’esplanade du château, nous parcourrons cette cité médiévale pour aboutir au clou du spectacle, la chapelle Notre-Dame du Tertre qui s’ouvrira à vous. Lainage et lampe torche vivement conseillés.

Rendez-vous sur l’Esplanade du Château.

Inscription indispensable : 20 personnes maximum. contact@falaisesdarmor.com +33 2 96 70 12 47 http://www.falaisesdarmor.com/ Châté by (k)night !

Inscription indispensable : 20 personnes maximum. Esplanade du Château Châtelaudren Châtelaudren-Plouagat

