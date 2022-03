Les 1000 & 1 secrets de la forêt – sortie nocturne Lanvollon Lanvollon Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Lanvollon Côtes d’Armor Lanvollon L’Office de Tourisme, en collaboration avec l’association War Dro an Natur, vous propose une balade nature à la tombée de la nuit sur les traces des animaux de la forêt. Avec Jakez, votre animateur, vous découvrirez également au cour de votre cheminement les plantes et les arbres.

Prévoir des bottes ou des chaussures de marche imperméables.

Rendez-vous à l’Office de Tourisme Falaises d’Armor.

