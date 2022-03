Les 100 ans du Théâtre des Variétés Hendaye Hendaye Catégories d’évènement: Hendaye

Vous êtes tous invités à fêter cet événement avec l'équipe du cinéma le 22 mars prochain avec un programme qui fait référence aux débuts de ce bâtiment de caractère propre à la Ville. Programme :

– 20h00 : Accueil gourmand et vernissage de l’exposition intitulée “Histoire des Variétés et de Ramuntcho”. – 20h30 : deux projections.

Un film inédit, tourné en 1918, d’une adaptation de Pierre Loti : “Ramuntcho de J. de Baroncelli” suivi de lectures des paroles du film par le Petit théâtre de Chechenias et d’un échange autour de Ramuntcho.

