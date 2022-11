LES 100 ANS DES MUSÉES DE SARREGUEMINES Sarreguemines Sarreguemines Catégories d’évènement: Moselle

Moselle Sarreguemines Parcours inédit « 100 ans de collections au Musée de Sarreguemines ». Plus d’une centaine d’oeuvres ayant une histoire spécifique sont mises en valeur, dont une grande majorité, directement sorties des réserves, n’ont pas été présentées au public depuis de très nombreuses années. Un circuit de visite à découvrir en toute autonomie grâce aux supports de médiation crées pour l’occasion ou lors des visites commentées proposées par l’équipe scientifique des Musées. Au programme :

– Samedi : 1922-2022 … Et demain ? (cinéma Forum).

Journée d’étude avec des collectionneurs, des historiens et des responsables politiques. Une plongée dans le passé des collections du Musée pour mieux comprendre leur avenir, notamment dans la perspective d’une réhabilitation de la friche industrielle de la Faïencerie. La journée d’étude sera clôturée par une visite commentée du nouveau circuit de visite du Musée de Faïence, à 17h. – Dimanche :

Balade contée au milieu des collections avec Guillaume Louis, une déambulation en famille pour découvrir l’histoire des collections et les symboles cachés sur les oeuvres …

Ça tourne ! 100 ans de collections à animer. Petits et grands sont invités à détourner les oeuvres du Musée pour réaliser un petit film d’animation collaboratif avec la technique du stop-motion. Animation proposée par les Ateliers Vagabonds. museum@mairie-sarreguemines.fr +33 3 87 98 93 50 https://www.sarreguemines-mueum.fr/ Musées de Sarreguemines

