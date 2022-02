Les 100 ans des jardins ouvriers & familiaux Saint-Quentin Saint-Quentin Catégories d’évènement: Aisne

Saint-Quentin

Les 100 ans des jardins ouvriers & familiaux Saint-Quentin, 18 mars 2022, Saint-Quentin.

2022-03-18 – 2022-03-18

Saint-Quentin Aisne Les jardins ouvriers et familiaux vous ouvrent leurs portes, une visites qui sent bon le printemps. Au programme : Exposition sur le patrimoine arboré de la ville de Saint-Quentin.

Exposition de fleurs et de végétaux (carré de potager).

Atelier de taille de végétaux

Atelier de sensibilisation au tri selectif. Conférences : Samedi 19 mars

11h Bien vivre et bien manger : Comment agir sur notre vieillissement en prévenant la perte d’autonomie ?

