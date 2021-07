Portet-sur-Garonne Château de Portet Haute-Garonne, Portet-sur-Garonne Les 100 ans de Portet-sur-Garonne, découverte des années 1920 Château de Portet Portet-sur-Garonne Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Portet-sur-Garonne

Les 100 ans de Portet-sur-Garonne, découverte des années 1920 Château de Portet, 18 septembre 2021, Portet-sur-Garonne. Les 100 ans de Portet-sur-Garonne, découverte des années 1920

Château de Portet, le samedi 18 septembre à 10:00

En 1921, Portet change de nom et devient Portet-sur-Garonne. Pour fêter ses 100 ans, la Ville vous propose de découvrir les années 1920 : 10h – 11h30 : Conférence sur la société des années 20 14h – 15h30 : Cluedo géant 15h30 – 17h30 : Atelier de photographies comme dans les années 20 17h30 – 18h : Défilé de mode Toute la journée : “Village” comme dans les années 20, exposition de véhicules d’époque. Conférence, expositions, atelier photographique, cluedo géant pour découvrir les années 1920. Château de Portet 1, rue Robert Saintigny, 31120 Portet-sur-Garonne Portet-sur-Garonne Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Portet-sur-Garonne Autres Lieu Château de Portet Adresse 1, rue Robert Saintigny, 31120 Portet-sur-Garonne Ville Portet-sur-Garonne lieuville Château de Portet Portet-sur-Garonne