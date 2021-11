Orléans La Médiathèque Loiret, Orléans Les 100 ans de l’Orchestre Symphonique d’Orléans La Médiathèque Orléans Catégories d’évènement: Loiret

du mercredi 16 février 2022 au samedi 5 mars 2022 à La Médiathèque

Un orchestre qui est né il y a cent ans, en réponse au désir de culture et de musique du public orléanais. Un orchestre façonné par chacun des chefs qui l’ont dirigé et par les générations de musiciens qui l’ont composé. Un orchestre qui a offert tant de rendez-vous mémorables et qui se réinvente un peu chaque saison. En fonction de l’évolution de la situation sanitaire, le programme pourra être modifié. Vous trouverez toutes les informations actualisées sur notre [site](https://mediatheques.orleans-metropole.fr/accueil). C’est l’histoire d’un orchestre… La Médiathèque Médiathèque gambetta, orleans Orléans Loiret

2022-02-16T10:00:00 2022-02-16T18:00:00;2022-02-17T13:00:00 2022-02-17T19:00:00;2022-02-18T10:00:00 2022-02-18T18:00:00;2022-02-19T10:00:00 2022-02-19T18:00:00;2022-02-22T10:00:00 2022-02-22T18:00:00;2022-02-23T10:00:00 2022-02-23T18:00:00;2022-02-24T13:00:00 2022-02-24T19:00:00;2022-02-25T10:00:00 2022-02-25T18:00:00;2022-02-26T10:00:00 2022-02-26T18:00:00;2022-03-01T10:00:00 2022-03-01T18:00:00;2022-03-02T10:00:00 2022-03-02T18:00:00;2022-03-03T13:00:00 2022-03-03T19:00:00;2022-03-04T10:00:00 2022-03-04T18:00:00;2022-03-05T10:00:00 2022-03-05T18:00:00

