Yvetot Seine-Maritime Pour fêter les 100 ans de l’Hôtel de Ville d’Yvetot, deux jours de festivités sont organisés. N’hésitez pas à venir déguisés en costume des années 1920 ! Au programme : Vendredi 3 juin :

19h / 20h30 – Conférence autour de l’architecture du bâtiment Samedi 4 juin :

10h, 11h, 17h et 18h – Visites guidées de la Mairie

16h30 / 16h50 – Inauguration, coupure du ruban et dévoilement de la mosaïque

16h50 / 19h – Exposition de l’œuvre en mosaïque de l’Hôtel de Ville

17h – partage du gâteau d’anniversaire

17h / 19h – atelier coloriage enfants

19h / 22h – Animation dansante guinguette

mairie@yvetot.fr +33 2 32 70 44 70 https://www.yvetot.fr/

