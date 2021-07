Montfort-l'Amaury Maison du tourisme et du patrimoine Montfort-l'Amaury, Yvelines Les 100 ans de l’arrivée de Maurice Ravel à Montfort l’Amaury. Maison du tourisme et du patrimoine Montfort-l'Amaury Catégories d’évènement: Montfort-l'Amaury

A l’occasion du centenaire de l’installation de Maurice Ravel à Montfort l’Amaury en 1921, la Maison du Tourisme et du Patrimoine organise une exposition relalant le quotidien du grand compositeur dans la maison et dans la ville. Une visite commentée de l’exposition est proposée aux visiteurs.

gratuit sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T11:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T11:00:00

