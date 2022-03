Les 100 ans de BirdLife au Muséum Muséum d’histoire naturelle Genève Catégorie d’évènement: Genève

Cet événement cherche à sensibiliser un nouveau public à la cause de la biodiversité en montrant l’importance d’assurer une infrastructure écologique de qualité sur notre territoire. Un simulateur de vol permettra aux visiteurs de se mettre littéralement dans la peau d’un papillon et des stands vous présenteront les activités de l’association. Organisateurs : [Groupe ornithologique du bassin genevois (GOBG)](https://www.gobg.ch/index.php) [BirdLife Suisse](https://www.birdlife.ch/fr) [Plus d’informations](http://institutions.ville-geneve.ch/fr/mhn/votre-visite/agenda/100-ans-de-birdlife-au-museum/)

Le Muséum d’histoire naturelle accueille BirdLife à l’occasion de la célébration de ses 100 ans, du 25 au 27 mars. Muséum d’histoire naturelle Route de Malagnou 1, 1208 Genève Genève

2022-03-25T10:00:00 2022-03-25T17:00:00;2022-03-26T10:00:00 2022-03-26T17:00:00;2022-03-27T10:00:00 2022-03-27T17:00:00

