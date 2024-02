Les 10 printemps de l’Atelier place de la Palette Sennecey-le-Grand, dimanche 24 mars 2024.

Les 10 printemps de l’Atelier place de la Palette Sennecey-le-Grand Saône-et-Loire

Pour son 10ème printemps, l’Atelier Musical entre Saône et Grosne organise un week-end festif et musical 3 jours, 4 concerts, du vendredi 20h00 au dimanche 19h00.

A noter, le 22 mars, le concert de l’Orchestre entre Saône et Grosne né d’un partenariat entre le Collège D. Nièpce et l’Atelier qui recevra les chorales du collège et de Nanton et l’orchestre Bidulophone.

La musique c’est de l’art, de la joie et du partage mais aussi une formidable source de lien social sur notre territoire. En participant à nos manifestations, vous contribuez à la vie de notre école de musique associative qui, au travers de l’apprentissage de la musique, promeut la culture, la rencontre et la création de lien social sur le territoire de la Communauté de Communes entre Saône et Grosne.

A la buvette, Vous aurez la possibilité de boire un verre de crémant ou de vin, de la bière, une limonade maison ou un sirop à l’eau et de grignoter « maison ». Si vous avez un gobelet, prenez-le ou… achetez le nôtre !

Samedi 23 et dimanche 24 mars, après chaque concert, nous vous proposerons, une assiette composée de salades « maison » du type lentilles, harengs pommes de terres, carottes ou coleslaw (un peu des 3 ou au choix selon votre goût), une chiffonnade de charcuterie, une part de flammekueche et un petit morceau de fromage.

Venez nombreux écouter le programme que nous avons concocté pour vous avec des musiciens locaux ! D’avance, merci ! Merci ! Merci !

Lions-nous ! Relions-nous ! 3 3 EUR.

2024-03-24 16:30:00

Début : 2024-03-24 16:30:00

2024-03-24 19:00:00

place de la Palette Maison pour Tous

Sennecey-le-Grand 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté ateliermusicalsaonegrosne@hotmail.fr

