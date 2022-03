« Les 10 mots », ça détonne ? Alors étonnez-nous ! école élémentaire Philippe Rocchi Le Revest-les-Eaux Catégories d’évènement: Le Revest-les-Eaux

Les accueils de loisirs, la maison de retraite, les écoliers, les adhérents des associations sont invités à laisser libre cours à leur imagination autour des dix mots de l’édition 2022. Les créations seront diffusées sur les supports numériques de la municipalité. De plus, en partenariat avec le sanctuaire Pelagos du parc national de Port-Cros, le public est également invité à jouer avec ces mots tout en y intégrant le thème « j’observe sans déranger les animaux ». Chacun peut s’appuyer sur le code de bonne conduite : « en mer, je ne m’approche pas à moins de 100 mètres pour les mammifères marins ». Sacré défi à relever non ? Les œuvres sont à déposer à l’accueil de la mairie ou à envoyer à l’adresse mail [contactmairie@lerevest83.fr](mailto:contactmairie@lerevest83.fr). Les 10 mots de l’édition 2022 : décalé, divulgâcher, ébaubi, époustouflant, farcer, kaï, médusé, pince-moi, saperlipopette, tintamarre !!! Un livret pédagogique et des informations en cliquant sur [https://dismoidixmots.culture.gouv.fr/](https://dismoidixmots.culture.gouv.fr/) À vos créations !!! Facebook mairie : Le Revest 83

Le public est invité à envoyer ses créations par mail ou à l’accueil de la mairie pour les diffuser sur les réseaux sociaux. Le thème : ne pas observer les mammifères marins à – de 100m avec Pelagos. école élémentaire Philippe Rocchi 3 place Jean Jaurès 83200 le Revest les Eaux Le Revest-les-Eaux Var

