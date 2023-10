Les 10 kms des Champs Elysées Catégorie d’Évènement: ile de france Les 10 kms des Champs Elysées, 4 février 2024, . Le dimanche 04 février 2024

de 10h30 à 14h00

.Public adolescents adultes. payant

Les Champs-Elysées sont à vous ! Venez courir sur la plus belle avenue du monde le 4 février. En une boucle, un nouveau parcours exceptionnel vous attend : Vous vous élancerez de l’avenue George V en direction de l’avenue des Champs-Elysées. Puis rue de la Boétie, Bld Haussmann, Bld Malesherbes, le Parc Monceau, Boulevard de Courcelles puis à nouveau l’avenue des Champs-Elysées ! Vous n’êtes pas là ? Vous ne pouvez être présent à Paris le jour de la course mais souhaitez tout de même participer ? Nous vous proposons la course connectée. Participez à la course connectée entre le 5 décembre et le 4 février 2024 A partir de la catégorie Cadet soit 16 ans Votre inscription comprend : La participation à la course connectée

Votre numéro de dossard officiel

Votre dossard numérique que vous pouvez imprimer et porter

Un tee-shirt exclusif de la course *

La médaille *

Une récompense digitale (diplôme) Départ Avenue George V

75008 PARIS Contact : https://www.10kmchampselysees.fr/ https://www.klikego.com/inscription/les-10km-des-champs-elysees-2024/course-a-pied-running/1665608501151-2

