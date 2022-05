Les 10 kms de Valence Valence Catégories d’évènement: Drôme

Valence

Les 10 kms de Valence, 24 septembre 2022, Valence. Les 10 kms de Valence Valence

2022-09-24 – 2022-09-24

Valence 26000 Le parcours, une boucle de 5 kms passera par les parcs et le centre ville. Plusieurs courses seront proposées : 5 km (seul ou en binome), 10 kms (seul ou en équipe) sans oublier les courses enfants sur le champ de mars dans l’après midi. osv@osvalence.com +33 4 75 43 19 33 https://www.osv-valence.fr/ Valence

dernière mise à jour : 2022-05-03 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Valence Autres Lieu Valence Adresse Ville Valence lieuville Valence Departement Drôme

Valence Valence Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/valence/

Les 10 kms de Valence 2022-09-24 was last modified: by Les 10 kms de Valence Valence 24 septembre 2022

Valence Drôme