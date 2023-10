Les 10 kms de la tour Eiffel Catégorie d’Évènement: ile de france Les 10 kms de la tour Eiffel, 10 décembre 2023, . Le dimanche 10 décembre 2023

de 09h00 à 12h00

.Public adolescents adultes. payant

La première édition des 10 kms de la Dame de Fer est enfin lancée. Rendez-vous le 10 décembre pour une foulée inédite. En collaboration avec la mairie du 7e, vous allez découvrir un parcours rapide à travers l’arrondissement le plus élégant de Paris ! Vous allez adorer ses magnifiques avenues arborées, et bien sûr pouvoir admirer le monument le plus connu au monde, la TOUR EIFFEL !! La course se décline en connectée, plus d’informations sur le site officiel. Départ : Place de Fontenoy – 75007 PARIS Contact : https://www.klikego.com/inscription/les-10km-de-la-tour-eiffel-2023/course-a-pied-running/1687984162591-1

Sophie Robichon / Ville de Paris Détails Catégorie d’Évènement: ile de france Autres Departement Paris Lieu Ville latitude longitude 48.856578,2.351828

