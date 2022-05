Les 10 km Grand Lac – Aix les Bains Riviera des Alpes Aix-les-Bains Aix-les-Bains Catégories d’évènement: 73100

Les 10 km Grand Lac – Aix les Bains Riviera des Alpes Parking de l'Aquarium Boulevard Barrier Aix-les-Bains

2022-09-04 09:30:00

Aix-les-Bains 73100 EUR 18 18 Courir pour le plaisir ou la performance au bord du plus grand lac naturel de France. 10kmlac@asathle.org https://www.10km-grand-lac.com/ Parking de l’Aquarium Boulevard Barrier Aix-les-Bains

