Les 10 km de Lons Lons-le-Saunier, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Lons-le-Saunier.

Les 10 km de Lons 2021-07-10 – 2021-07-10

Lons-le-Saunier Jura

Course enfants 19h30 – course découverte 20h – course des as et handi 20h30

Le Lons Athlé 39, associé à la Ville de Lons-le-Saunier, aura le plaisir de vous accueillir à la 16ème édition du 10km le samedi 10 juillet 2021 à partir de 19h30 à Lons-le-Saunier. Parcours plat (+53m, -58m), mesurage Officiel. Le 10 km à Label Régional, départ à 20h30 est classant et qualificatif aux Championnats de France FFA.

Limité à 450 concurrents sur le 10 km

Il est support des championnats du Jura de 10 km 2021.

Cette course est également inscrite au Challenge des Courses Hors Stade du Jura,

Le parcours du 10 km de Lons le saunier est tracé dans les rues principales de Lons le Saunier, avec une incursion à Montmorot. Il comporte une petite boucle de 2 km et deux boucles de 4 km. Un départ place de la Libération et une arrivée place de la Liberté, coeur de la ville. Avec un dénivelé négatif de 6 m.

Parcours rapide, le record de l’épreuve est : Masculin 29mn11s, Féminin 34mn10s.

10kmlons@lonsathle39.fr +33 3 84 47 05 83 http://lonsathle39.athle.fr/

