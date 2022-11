les 10 km de la Vallée du Goëlo Ploufragan, 11 décembre 2022, Ploufragan.

les 10 km de la Vallée du Goëlo

Parking Leclerc Ploufragan

2022-12-11 09:45:00 – 2022-12-11 12:30:00

Parking Leclerc Le carpont

Ploufragan

Côtes d’Armor

Courses sur circuit en stabilisé dans la Vallée du Goëlo

9 h 45: Les 10 kms toutes catégories à partir de la catégorie cadet (3 grandes boucles)

11 h : Les 5 kms toutes catégories à partir de la catégorie cadet (1 petite et 1 grande boucle)

11 h 40 : Course des Écoles d’athlétisme et des Poussins (filles et garçons nés en 2012 et après) sur 1.1km.

11 h 50 : Course des Benjamins et Minimes (filles et garçons nés en 2008, 2009, 2010 et 2011) sur 2.2 kms

https://www.klikego.com/inscription/10-km-de-la-vallee-du-goelo-2022/running-course-a-pied/1460775591049-24

Parking Leclerc Le carpont Ploufragan

