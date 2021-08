Joinville-le-Pont Quai de Polangis Joinville-le-Pont, Val-de-Marne Les 10 km de Joinville Quai de Polangis Joinville-le-Pont Catégories d’évènement: Joinville-le-Pont

Pour la 18ème édition, les 10km de Joinville présentent plusieurs nouveautés : – L’épreuve phare du 10km sera support des Championnats du Val-de-Marne et possèdera le label régional. – Le prologue de 5km, labellisé régional, viendra proposer une alternative pour ceux qui souhaitent un format plus court à cette période de la saison. – Les courses enfants de 1000m et 1500m permettront de mobiliser tous les membres de la famille et de mettre en avant le caractère convivial de l’évènement. – Enfin autre nouveauté avec la tenue en début de programme d’une marche de 5km pour les non-coureurs. **Attention : Le pass sanitaire est obligatoire pour le retrait des dossards !**

Entrée libre sur présentation du pass sanitaire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T08:45:00 2021-09-19T12:00:00

