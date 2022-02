Les 10 découvertes archéologiques françaises les plus importantes depuis 2019 Théâtre de Saint-Dizier Saint-Dizier Catégories d’évènement: Haute-Marne

Saint-Dizier

Les 10 découvertes archéologiques françaises les plus importantes depuis 2019 Théâtre de Saint-Dizier, 28 avril 2022, Saint-Dizier. Les 10 découvertes archéologiques françaises les plus importantes depuis 2019

Théâtre de Saint-Dizier, le jeudi 28 avril à 18:30

Par Christian Cribellier, conservateur général du patrimoine, adjoint au sous-directeur de l’Archéologie au ministère de la culture. — Malgré la crise sanitaire, des découvertes archéologiques remarquables ont été faites en France, en 2020 et 2021, notamment dans le cadre de l’archéologie préventive. Elles ont concerné toutes les périodes chronologiques. Le site d’Artenay a révélé des éléments de statuaire gauloise. À proximité de Narbonne, le site de la Robine a révélé une vaste nécropole gallo-romaine. Pour le Moyen-Âge, la fouille du site des Gravilliers à Pontarlier, a permis d’étudier un village mérovingien, des VIe et VIIe siècle, possédant entre autres une église. Enfin, au château de Villers-Cotterêts, ce sont les vestiges médiévaux de l’édifice et ceux de l’ancien jeu de paume qui ont été retrouvés.

Entrée libre dans la limite des places disponibles et le respect des consignes sanitaires

Conférence, organisée par le Musée de Saint-Dizier en partenariat avec les Archives départementales de la Haute-Marne et ArchéOlonnA, dans le cadre des Conférences du Jeudi. Théâtre de Saint-Dizier Place Aristide Briand, 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier Centre-Ville Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-28T18:30:00 2022-04-28T20:30:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Marne, Saint-Dizier Autres Lieu Théâtre de Saint-Dizier Adresse Place Aristide Briand, 52100 Saint-Dizier Ville Saint-Dizier lieuville Théâtre de Saint-Dizier Saint-Dizier Departement Haute-Marne

Théâtre de Saint-Dizier Saint-Dizier Haute-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-dizier/

Les 10 découvertes archéologiques françaises les plus importantes depuis 2019 Théâtre de Saint-Dizier 2022-04-28 was last modified: by Les 10 découvertes archéologiques françaises les plus importantes depuis 2019 Théâtre de Saint-Dizier Théâtre de Saint-Dizier 28 avril 2022 Saint-Dizier Théâtre de Saint-Dizier Saint-Dizier

Saint-Dizier Haute-Marne