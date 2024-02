Les 10 chansons incontournables et leurs auteurs Barbentane, jeudi 29 février 2024.

Soirée 10 chansons incontournables du répertoire provençal et de leurs auteurs.

L’association Li Pichot Galapian vous invite à la première soirée thématique de l’année.

Au programme, la découverte de 10 chansons incontournables du répertoire provençal et de leurs auteurs.

La soirée se termine par des boissons et des friandises.

Soirée animée par Céline Marteau-Imbert.



Places limitées. Inscriptions obligatoires. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-29 20:30:00

fin : 2024-02-29

Boulodrome Esplanade des Moulins

Barbentane 13570 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur assoc.lipichotgalapian@gmail.com

