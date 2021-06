Caen Caen Caen, Calvados Les 10 ans du Labö + Le Son Vert Caen Caen Catégories d’évènement: Caen

Calvados

Les 10 ans du Labö + Le Son Vert Caen, 2 juillet 2021-2 juillet 2021, Caen. Les 10 ans du Labö + Le Son Vert 2021-07-02 19:00:00 19:00:00 – 2021-07-02 22:00:00 22:00:00 Esplanade du Cargö 9 cours Caffarelli

Basé sur un univers loufoque Le Son Vert assume une direction artistique festive abordant des thèmes volontairement légers qui plongent les spectateurs dans une prestation théâtrale ou trois personnages : Jeff, Tonton et DJ Brice, au look kitsch se mettent en scène pour promouvoir un style de musique qu’ils appellent « L’EDM Tuning ».Informations pratiquesSur réservation sur la billetterie en ligne du Cargö ou à l’accueil de la salle. Billetterie sur place le jour du concert (dans la limite des places restantes);Concerts assis à table (6 personnes max.)Port du masque obligatoire dans l’enceinte. Le Cargö fête l’été avec une série de concerts en plein-air ! Création Le Labö Pour fêter les 10 ans du dispositif d’accompagnement de groupes locaux « Le Labö », ses différent·es participant·es vous proposent une création inédite… +33 2 31 86 79 31 https://lecargo.fr/ Le Cargö fête l’été avec une série de concerts en plein-air !Création Le Labö

