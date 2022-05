Les 10 ans du choeur d’hommes : Iturri Lagunak Eugénie-les-Bains Eugénie-les-Bains Catégories d’évènement: Eugénie-les-Bains

Landes

Les 10 ans du choeur d’hommes : Iturri Lagunak Eugénie-les-Bains, 11 mai 2022, Eugénie-les-Bains. Les 10 ans du choeur d’hommes : Iturri Lagunak Eugénie-les-Bains

2022-05-11 10:00:00 – 2022-05-12 17:00:00

Eugénie-les-Bains Landes Eugénie-les-Bains Les 10 ans du chœur d’hommes : Iturri Lagunak, programme : Samedi 11 Juin

– 10h – 15h Marché fermier Restauration – Buvette Animation PENA PECHU

– 18h Restauration – Buvette Animation TXARANGA LAGUNAK

– 19h30 Repas de gala (Réservation obligatoire)

– 21h30 Concert ITURRI LAGUNAK Dimanche 12 Juin

-10h30 Messe chantée avec ITURRI LAGUNAK

– 11h30 Restauration – Buvette, animation de TXARANGA KOXKA

– 15h Bal musette avec I’orchestre TROPICANA Réservation repas de gala

