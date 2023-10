Les 10 ans du Carreau Le Carreau du Temple Paris, 18 mai 2024, Paris.

Le samedi 18 mai 2024

de à

.Tout public. gratuit

Entrée libre

En 2024, Le Carreau du Temple fête ses 10 ans et vous réserve de belles surprises pour un samedi festif, sportif et dansant !

10 ans ensemble !

Fêter un anniversaire si symbolique l’année même des JOP à Paris… La micro-Cité dans la ville qu’est devenu Le Carreau du Temple n’aurait pu rêver plus grâcieuse coïncidence que ce miroir avec l’événement le plus festif, collectif, inclusif, intense, roboratif de la Grèce antique !

Espace dédié aux corps en développant sans relâche des liens innovants entre arts et sports, Le Carreau du Temple, en dix ans, a développé un écosystème concernant tous les sens : le toucher, avec les propositions de pratiques physiques traversant tout le programme du tissu associatif au sous-sol, le goût et l’odorat avec son incontournable rendez-vous annuel Food Temple et, bien évidemment, la vue et l’ouïe avec sa programmation de spectacles en salle et dans la grande Halle.

À son image, sa fête d’anniversaire promet de tout décloisonner : corps et esprit, art et sport, petit·e·s et grand·e·s, amateurs·rices et professionnel·le·s. Rendez-vous à toutes et à tous pour cet événement festif, dansant et populaire ! Ses ingrédients n’ont plus de secret pour les connaisseurs – spectacles, performances, ateliers, cours de sport XXL, etc. – qui savent aussi que leur alchimie est toujours délicieusement surprenante, puisqu’elle dépend des artistes, des invités… Et du public !

Programme complet sur le site Internet en avril 2024.

Le Carreau du Temple 4 rue Eugène Spuller 75003 Paris

