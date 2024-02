Les 10 ans des médiathèques communautaires ! Passage des cultures Aire-sur-l’Adour, mercredi 14 février 2024.

Les 10 ans des médiathèques communautaires ! Passage des cultures Aire-sur-l’Adour Landes

En 2024, vos médiathèques fêtent leurs 10 ans ! L’occasion de se remémorer tous les bons souvenirs partagés ensemble depuis l’ouverture des trois lieux !

Mercredi 14 février, jour de la Saint-Valentin, nous démarrons une récolte de mots doux !

Vous avez jusqu’au samedi 16 mars pour nous écrire ou enregistrer sur le matériel mis à disposition dans les trois lieux vos souvenirs, anecdotes, coups de cœur en lien avec les services et animations de vos médiathèques.

Tout cela enrichira l’exposition que nous préparons pour les 10 ans et fera l’objet d’une restitution vidéo et sonore que vous pourrez découvrir le samedi 1er juin lors de la grande

fête organisée pour l’anniversaire ! .

Début : 2024-02-14 10:30:00

fin : 2024-03-16 12:00:00

Passage des cultures Médiathèque

Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine

