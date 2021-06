Agde Agde Agde, Hérault LES 10 ANS DE « LIRE A LA PLAGE » Agde Agde Catégories d’évènement: Agde

LES 10 ANS DE « LIRE A LA PLAGE » Agde, 20 juillet 2021-20 juillet 2021, Agde. LES 10 ANS DE « LIRE A LA PLAGE » 2021-07-20 – 2021-07-20

Agde Hérault Agde Dès 20h30 profitez d’une déambulation musicale avec le groupe « La Rue Tatouille », suivie à 22h, sur la plage face à la cabane de lecture, d’un spectacle pyrotechnique avec la Cie « La Joyeuse Gravité ».

Entrée libre Dès 20h30 profitez d’une déambulation musicale avec le groupe « La Rue Tatouille », suivie à 22h, sur la plage face à la cabane de lecture, d’un spectacle pyrotechnique avec la Cie « La Joyeuse Gravité ».

+33 4 67 01 04 04

dernière mise à jour : 2021-06-02 par OT CAP D'AGDE MEDITERRANEE

