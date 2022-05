Les 10 ans de la Porte des Secrets Paimpont Paimpont Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

2022-09-23 – 2022-09-24

Paimpont Ille-et-Vilaine Venez célébrer avec toute notre équipe les 10 ans de notre parcours spectacle de la Porte des Secrets. Nous vous réservons pleins de surprises pour cette soirée. Rendez-vous à la Porte des Secrets les 23 et 24 septembre. +33 2 99 07 84 23 http://tourisme-broceliande.bzh/ Venez célébrer avec toute notre équipe les 10 ans de notre parcours spectacle de la Porte des Secrets. Nous vous réservons pleins de surprises pour cette soirée. Rendez-vous à la Porte des Secrets les 23 et 24 septembre. Paimpont

