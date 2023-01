LES 10 ANS DE LA GRANGE AUX JEUX ! Chemillé-en-Anjou Chemillé-en-Anjou Chemillé-en-Anjou Catégories d’Évènement: Chemillé-en-Anjou

Maine-et-Loire

LES 10 ANS DE LA GRANGE AUX JEUX ! Chemillé-en-Anjou, 28 janvier 2023, Chemillé-en-Anjou Chemillé-en-Anjou. LES 10 ANS DE LA GRANGE AUX JEUX ! La Grande Frémondière Neuvy-en-Mauges Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire Neuvy-en-Mauges La Grande Frémondière

2023-01-28 14:30:00 – 2023-01-28

Neuvy-en-Mauges La Grande Frémondière

Chemillé-en-Anjou

Maine-et-Loire Chemillé-en-Anjou Pour célébrer les 10 ns de la Grange aux Jeux, venez nombreux à la journée spéciale jeux ce samedi 28 janvier à partir de 14h30 !

L’entrée est gratuite mais les places sont limitées donc pensez à réserver ! La soirée est à partir de 8 ans, et les espaces enfants et jeux en bois sont fermés toute la journée. Des auteurs de jeux Angevins du BOCAL 49 seront présents de 14h30 à 18h30.

Laurent Prin, un des auteurs du jeu « Maudit mot dit », Ben pour vous faire découvrir 3 jeux, Gaël (Pailles Editions) toute la journée pour présenter ses jeux et 2 protos (123 Lune et Agria) ! Venez fêter les 10 ans d ela Grange aux Jeux ! cathydile49@gmail.com +33 6 73 97 88 66 http://lagrangeauxjeux.blogspot.fr/ Neuvy-en-Mauges La Grande Frémondière Chemillé-en-Anjou

dernière mise à jour : 2023-01-20 par

Détails Catégories d’Évènement: Chemillé-en-Anjou, Maine-et-Loire Autres Lieu Chemillé-en-Anjou Adresse Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire Neuvy-en-Mauges La Grande Frémondière Ville Chemillé-en-Anjou Chemillé-en-Anjou lieuville Neuvy-en-Mauges La Grande Frémondière Chemillé-en-Anjou Departement Maine-et-Loire

LES 10 ANS DE LA GRANGE AUX JEUX ! Chemillé-en-Anjou 2023-01-28 was last modified: by LES 10 ANS DE LA GRANGE AUX JEUX ! Chemillé-en-Anjou Chemillé-en-Anjou 28 janvier 2023 Chemillé-en-Anjou Chemillé-en-Anjou, Maine-et-Loire La Grande Frémondière Neuvy-en-Mauges Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire maine-et-loire

Chemillé-en-Anjou Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire