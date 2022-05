Les 10 ans de La Gaec ” Les 3 petits cochons” Lalizolle Catégories d’évènement: Allier

Lalizolle

Les 10 ans de La Gaec ” Les 3 petits cochons”, 29 mai 2022, Lalizolle. Les 10 ans de La Gaec ” Les 3 petits cochons” SARL des Trois Petits Cochons Jimbert Lalizolle

2022-05-29 08:00:00 08:00:00 – 2022-05-29 18:00:00 18:00:00 SARL des Trois Petits Cochons Jimbert

Lalizolle 03450 Lalizolle La S. A.R.L Les 3 Petits Cochons fête ses 10 ans ! Au programme ; marché de producteurs, magie, remerciements, fanfare, repas…

Buvette et sandwich sur place. gaec.troispetitscochons@03.sideral.fr +33 4 70 59 83 94 http://www.troispetitscochons.fr/ SARL des Trois Petits Cochons Jimbert Lalizolle

dernière mise à jour : 2022-05-11 par

Détails Catégories d’évènement: Allier, Lalizolle Autres Lieu Lalizolle Adresse SARL des Trois Petits Cochons Jimbert Ville Lalizolle lieuville SARL des Trois Petits Cochons Jimbert Lalizolle Departement Allier

Lalizolle Lalizolle Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lalizolle/

Les 10 ans de La Gaec ” Les 3 petits cochons” 2022-05-29 was last modified: by Les 10 ans de La Gaec ” Les 3 petits cochons” Lalizolle 29 mai 2022

Lalizolle Allier