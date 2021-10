Le Teich Le Teich Gironde, Le Teich Les 10 ans de la Country Dance Company 33 par les Yankey West Le Teich Le Teich Catégories d’évènement: Gironde

Les 10 ans de la Country Dance Company 33 par les Yankey West 2021-11-27 19:30:00 – 2021-11-27 01:00:00 Salle publique 3 Rue Claude Laymand
Le Teich Gironde

La Country Dance Company 33 fêtera ses 10 ans avec les Yankey West à la Salle publique du Teich. Ouverture des portes à 19h30. Buvette et restauration sur place. Réservations conseillées (places limitées). Pass sanitaire obligatoire. +33 6 42 21 45 98

