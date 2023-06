Léry-Poses: le domaine des lacs Léry Poses Poses, 21 août 2023, Poses.

La base régionale de Plein Air et de Loisirs de Léry-Poses est un équipement de loisirs orienté principalement vers les sports et loisirs nautiques. Elle est située dans l’Eure, sur la rive gauche d’un méandre de la Seine à 30 km en amont de Rouen

Le site fait 1 300 hectares.

La base de loisirs comprend trois lacs artificiels : le lac des Deux-Amants (350 ha) pour le grand public, le lac du Mesnil (75 ha) (réservé aux collectivités, associations, clubs sportifs), et la Réserve Ornithologique de la Grande Noë (45 ha) réservé au grand public. Les sports nautiques sont possibles ainsi que la baignade. Il y a également des sentiers, des jeux pour enfants, un minigolf et un golf de 18 trous.

La serre tropicale zoologique Biotropica est installée sur le site. Le parc comprend aussi une réserve ornithologique1.

