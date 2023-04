GrHandir #2 Leroy Merlin France Lezennes Catégories d’Évènement: Lezennes

GrHandir #2 Leroy Merlin France, 8 juin 2023, Lezennes. GrHandir #2 Jeudi 8 juin, 12h00 Leroy Merlin France L’année dernière, le hackathon GrHandir réunissait plus de 200 personnes lors d’un grand temps d’intelligence collective. Son ambition : coconstruire des parcours vers l’emploi pour les personnes en situation de handicap. Organisé par La Grande Maison et Réseau Alliances, l’originalité du projet réside dans sa capacité à mobiliser des acteurs d’horizons divers : personne en situation de handicap, entrepreneur, salarié, professionnel des RH, professionnel du monde médico-social, association, citoyen engagé… De cette journée d’intelligence collective sont nées 42 idées et, entre novembre 2022 et avril 2023, quatre cycles d’ateliers ont été impulsés afin de concrétiser ces solutions en prototypes : → Vers la création d’une communauté d’employeurs labellisés handi-accueillants

→ Comment aller vers un management inclusif ? Créer un environnement de travail adapté aux situations de handicap

→ Ecrire et porter un plaidoyer pour l’emploi des personnes en situations de handicap

→ Comment donner à chaque citoyen les clés pour être plus inclusif ?

→ Alors où en est-on aujourd’hui et quelles sont les suites pour l’avenir ? Comment poursuivre, ensemble, cet engagement et cette belle dynamique ? Rendez-vous lors de notre prochain temps, le 8 juin dans les locaux de Leroy Merlin, rue de Chanzy à Lezennes ! Leroy Merlin France Rue chanzy, Lezennes Lezennes 59260 Les Quatre Cantons Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.reseau-alliances.org/agenda-reseau-alliances/2677-grhandir-2 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

