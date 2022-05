La Dive Musique: David, Orphée et Apollon Chapelle du Château de Chavigny Lerné Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Lerné

La Dive Musique: David, Orphée et Apollon Chapelle du Château de Chavigny, 16 août 2020 16:00, Lerné. Dimanche 16 août 2020, 16h00 Sur place 17€, 7€, pass Festival 45€, -10 ans gratuit http://www.ladivemusique.fr, ladivemusique@gmail.com, 06 46 87 62 92 “David, Orphée et Apollon”, La harpe avant la Révolution Française – Froberger, Bach, Baur, Dussek – Clara Izambert, harpe Pour son deuxième concert, le 16 août (16h), La Dive Musique nous convie à un moment d’intimité avec la harpe… La harpiste Clara Izambert se propose de nous faire découvrir, dans la si charmante chapelle baroque du Château de Chavigny, « David, Orphée et Apollon »… par le truchement de la musique de la fin du XVIIIe s. sur instrument historique ! Programme :

Philipp-Joseph Hinner (1755-1784) : Sonate I pour la harpe, dédiée à Madame la Comtesse d’Artois, œuvre V

Jacques-Philipe Meyer (1737-1819) : Aria et Variations, extrait de « Essai sur la vrai manière de jouer de la harpe » (1763)

Jean-Philippe Rameau (1683-1764) : Les cyclopes – Rondeau, extrait des pièces pour Clavecin

Christoph Willibald Gluck (1714-1787) : Orphée et Eurydice, Wq. 41 – Danse des esprits bienheureux

Joseph Haydn (1732-1806) : Rendete a questo seno, extrait de Orfeo e Euridice

François-Joseph Nadermann (1781-1835) : Air varié sur le thème « Plaisir d’amour » de J-P E. Martini, dédié à Vernier fils

Georg Friedrich Haendel (1685-1759) : Suite II en Fa Majeur HWV 427 pour le clavecin / Symphonie for arpa / Air « O Lord », extrait de l’oratorio Saül

Nicolas-Charles Bochsa (1789-1856) : Mon cœur soupire – Variations à la harpe La harpe est un instrument extraordinaire qui peu murmurer et être très sonore. Elle combine la fluidité et la capacité à faire entendre, comme les claviers, les polyphonies. C’est un partenaire merveilleux pour les chanteurs, qu’elle enveloppe de sa sonorité. La harpe a été très pratiquée sous Louis XVI, la reine Marie-Antoinette en jouait. Il existe une immense littérature musicale qui lui est consacrée sans parler des œuvres pour lesquels les compositeurs ont prévu : clavecin, pianoforte ou harpe ! Attribut emblématique de nombreux héros masculins mythologiques comme bibliques, la harpe est indéniablement l’un des instruments de musique les plus fascinants. Son pouvoir enchanteur et spirituel, mais aussi sa forme féérique forgent une clef inouïe qui saura ouvrir grandes les portes du rêve et de l’imaginaire. Ainsi, le roi David dans la bible, Apollon, dieu grec de la lumière des arts et de la beauté masculine, ou encore Orphée, héros mythique poète et musicien, traversent leur différents périples munis d’une harpe comme symbole de leur pouvoir et de leur rayonnement artistique. Ces personnages extraordinaires ont inspiré Haendel, Haydn ou encore Gluck dans des pages d’une musique suave et séraphique, que Clara Izambert-Jarry vous révèlera grâce à la sonorité cristalline et savoureuse de son instrument historique. NB : Pour ce concert, il est préférable de réserver, la Chapelle du Château de Chavigny est de petite dimension… Chapelle du Château de Chavigny 37500 Lerné 37500 Lerné Chavigny Indre-et-Loire dimanche 16 août 2020 – 16h00 à 18h00

Détails Heure : 16:00 - 18:00 Catégories d’évènement: Indre-et-Loire, Lerné Autres Lieu Chapelle du Château de Chavigny Adresse 37500 Lerné Ville Lerné lieuville Chapelle du Château de Chavigny Lerné Departement Indre-et-Loire

Chapelle du Château de Chavigny Lerné Indre-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lerne/

La Dive Musique: David, Orphée et Apollon Chapelle du Château de Chavigny 2020-08-16 was last modified: by La Dive Musique: David, Orphée et Apollon Chapelle du Château de Chavigny Chapelle du Château de Chavigny 16 août 2020 16:00 Chapelle du Château de Chavigny Lerné Lerné

Lerné Indre-et-Loire