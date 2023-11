« Toute l’histoire de la peinture en moins de deux heures » L’Ermitage-Compostelle Le Bouscat, 6 avril 2024, Le Bouscat.

« Toute l’histoire de la peinture en moins de deux heures » Samedi 6 avril 2024, 20h30 L’Ermitage-Compostelle 8,50 à 24€ – Conditions et plus d’infos sur www.culture-bouscat.fr

Hector Obalk, accompagné de ses musiciens, fait un stand-up en musique et en images sur l’histoire de la peinture occidentale. Sur la trame d’un mur de plus de 1000 images, projetées sur un écran géant qui en révèle chaque détail, ce spectacle, musical et drôle présenté par un expert original, passionné et pédagogue, propose à tous les publics de 9 à 99 ans de visiter toute l’Histoire de la peinture, de Giotto à Yves Klein, et au-delà…

Hector Obalk, historien et critique d’art, est l’auteur de divers ouvrages sur l’art dont « Aimer, Voir / Comment on regarde un tableau » (Hazan). Réalisateur de la série GRAND-ART sur Arte (23 épisodes à ce jour), il est également chroniqueur au journal MARIANNE et crée et produit des spectacles sur l’art depuis 2013.

L’Ermitage-Compostelle 10 Rue Bertrand Hauret – 33110 le Bouscat Le Bouscat 33110 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-lebouscat.mapado.com/event/221859-toute-lhistoire-de-la-peinture-en-moins-de-deux-heures »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-04-06T20:30:00+02:00 – 2024-04-06T22:30:00+02:00

