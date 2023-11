Conservatoire de Bordeaux Jacques Thibaud L’Ermitage-Compostelle Le Bouscat, 4 avril 2024, Le Bouscat.

Conservatoire de Bordeaux Jacques Thibaud Jeudi 4 avril 2024, 20h30 L’Ermitage-Compostelle Entrée libre

Cette année encore, le Conservatoire est l’invité de la ville du Bouscat pour un concert de musique de chambre ouvert à tous. A cette occasion, les jeunes artistes en formation se produisent sur la scène du Bouscat pour partager un répertoire riche et varié.

Le Conservatoire de Bordeaux est un établissement public d’enseignement artistique qui propose des formations en musiques et arts de la scène. Qu’ils se destinent à une pratique en amateur ou à une activité professionnelle, les élèves sont encouragés à exprimer leur passion et à expérimenter différentes formes d’art.

En partenariat avec l’École de Musique du Bouscat.

L'Ermitage-Compostelle 10 Rue Bertrand Hauret – 33110 le Bouscat Le Bouscat 33110 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-04-04T20:30:00+02:00 – 2024-04-04T22:00:00+02:00

famille musique de chambre

Richard Noury