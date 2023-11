Le Jeune Ballet d’Aquitaine « EcLeKTik 24 » L’Ermitage-Compostelle Le Bouscat, 14 mars 2024, Le Bouscat.

Le Jeune Ballet d’Aquitaine « EcLeKTik 24 » Jeudi 14 mars 2024, 20h30 L’Ermitage-Compostelle Entrée libre

Avec la confiance renouvelée de la ville du Bouscat, le Jeune Ballet d’Aquitaine revient sur la scène de l’Ermitage avec une nouvelle proposition artistique construite en collaboration avec les chorégraphes invités. Professionnels reconnus ou jeunes créatrices/teurs, ils invitent les danseurs en formation à se confronter à différents courants de la création artistique et processus créatifs. Le programme des oeuvres présentées couvre un large champ d’écritures, offrant un regard multiple sur les différentes techniques qui s’enrichissent et se complètent. Une véritable performance pour ces jeunes danseurs, futurs professionnels, qui met en lumière leur capacité à aborder des esthétiques et univers artistiques différents.

Direction artistique : Christelle Lara

L’Ermitage-Compostelle 10 Rue Bertrand Hauret – 33110 le Bouscat Le Bouscat 33110 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-lebouscat.mapado.com/event/221089-le-jeune-ballet-daquitaine-eclektik-24 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-14T20:30:00+01:00 – 2024-03-14T21:45:00+01:00

Danse compagnie de danse

Jeune ballet d’Aquitaine 2023