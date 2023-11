« Les Nuits Barbares ou les premiers matins du monde » L’Ermitage-Compostelle Le Bouscat, 5 mars 2024, Le Bouscat.

« C’est une histoire de chemin, tout est une histoire de chemin… Cinq années passées entre l’Algérie et la France, de part et d’autre de la Méditerranée, cette mer à l’origine de tous ces peuples déracinés et exilés, origine commune, fondamentale, indéchirable de ceux qu’on appelle les Méditerranéens. Les Nuits Barbares ou les premiers matins du monde prend sa source dans cette immense et incontournable histoire de notre bassin méditerranéen. Je choisis de porter mon regard sur ce qui me paraît le plus beau, les mélanges des cultures, des religions, du sacré à travers l’Histoire pour qu’elles puissent m’aider à dessiner et mieux encore révéler les fondations d’une géographie commune sur laquelle aujourd’hui d’un bout à l’autre du monde nous sommes debout trop souvent sans le savoir. » Hervé Koubi.

En présence de 14 artistes chorégraphiques

Musique : Mozart, Fauré, Wagner, Musiques traditionnelles algériennes, Chants traditionnels géorgiens

L'Ermitage-Compostelle 10 Rue Bertrand Hauret – 33110 le Bouscat Le Bouscat 33110 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-05T20:30:00+01:00 – 2024-03-05T22:00:00+01:00

Danse chorégraphie

Nathalie Sternalski