Thibault Cauvin en concert Samedi 10 février 2024, 20h30 L'Ermitage-Compostelle

Originaire du Bouscat et de Bruges, Thibault Cauvin est né avec une guitare classique, celle que lui a tendue son père Philippe Cauvin, lui-même musicien. Il étudie au Conservatoire de Bordeaux puis au Conservatoire National Supérieur de Paris d’où il sort avec les honneurs, puisqu’il devient à 20 ans, le guitariste le plus titré au monde avec 36 prix internationaux remportés. Avec près de 1500 représentations dans plus de 130 pays, le musicien développe son art à travers ses différents voyages et a un répertoire éclectique.

Considéré comme un des meilleurs guitaristes du monde, il jouera les titres de son dernier album intitulé Bach.

L'Ermitage-Compostelle 10 Rue Bertrand Hauret – 33110 le Bouscat Le Bouscat 33110 Gironde Nouvelle-Aquitaine

2024-02-10T20:30:00+01:00 – 2024-02-10T22:00:00+01:00

