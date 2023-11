Rencontre avec Thibault Cauvin L’Ermitage-Compostelle Le Bouscat, 9 février 2024, Le Bouscat.

Rencontre avec Thibault Cauvin Vendredi 9 février 2024, 19h00 L’Ermitage-Compostelle Entrée libre

Thibault Cauvin, surnommé « le petit prince de la guitare » est certainement le guitariste classique le plus reconnu et le plus doué de sa génération. Mais quoi d’étonnant lorsqu’on est le fils de Phillipe Cauvin, lui-même guitariste et ancien rocker, figure mythique de la scène bordelaise des années 70 et 80?

Si ce documentaire exceptionnel dresse avant tout un portrait attachant de l’artiste que nous suivons des scènes girondines jusqu’en Algérie, il nous plonge aussi et surtout dans l’intimité d’une belle relation père-fils et la transmission d’une passion.

La projection sera suivie d’un échange avec l’artiste.

L'Ermitage-Compostelle 10 Rue Bertrand Hauret – 33110 le Bouscat Le Bouscat 33110 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

