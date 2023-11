Les codes secrets du ballet romantique L’Ermitage-Compostelle Le Bouscat, 2 février 2024, Le Bouscat.

Les codes secrets du ballet romantique Vendredi 2 février 2024, 20h30 L’Ermitage-Compostelle 8,50 à 24€ – Conditions et plus d’infos sur www.culture-bouscat.fr

Les ballets romantiques sont régulièrement à l’affiche de l’Opéra de Bordeaux chorégraphiés selon les « codes » du classique ou dans des mises en scène totalement novatrices.

Le public, lui est toujour au rendez-vous, fasciné par le monde de la danse, où la féérie des costumes, et des décors dispute la scène à la grâce des tutus et la virtosité des danseurs. Et si l’Opéra vous en révelait quelques secrets..?

Spectacle familial, à partir de 6 ans

En présence des danseurs de l’Opéra National de Bordeaux

L’Ermitage-Compostelle 10 Rue Bertrand Hauret – 33110 le Bouscat Le Bouscat 33110 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-lebouscat.mapado.com/event/220991-les-codes-secrets-du-ballet-romantique-par-lopera-national-de-bordeaux »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-02T20:30:00+01:00 – 2024-02-02T21:45:00+01:00

