« Colorature, Mrs Jenkins et son pianiste » Mardi 23 janvier 2024, 20h30 L’Ermitage-Compostelle 8,50 à 24€

New York 1930. Florence Foster Jenkins, riche héritière américaine, s’improvise soprano colorature et massacre les plus fameux airs d’opéra, autant par la fausseté de sa voix que par ses fantaisies rythmiques. Elle devient pourtant incroyablement populaire au fil de récitals et d’enregistrements improbables. Des années plus tard, au piano d’un club de jazz en vogue, Cosme McMoon, son accompagnateur, nous fait revivre les souvenirs de leur étonnante collaboration et de cette incroyable ascension vers une célébrité dérisoire. De leur rencontre au dernier concert à Carnegie Hall, Colorature, Mrs Jenkins et son pianiste nous invite à partager le destin à la fois hilarant et bouleversant de deux personnages hors du commun

Près de 80 ans après sa disparition, Florence Foster Jenkins, la soprano qui chantait divinement faux reste un personnage culte. Elle a inspiré plusieurs spectacles, films (Marguerite avec Catherine Frot et Florence Foster Jenkins avec Meryl Streep) et ses enregistrements sont régulièrement réédités.

Avec Agnès Bove, Grégori Baquet et Eymeric François

L’Ermitage-Compostelle 10 Rue Bertrand Hauret – 33110 le Bouscat Le Bouscat 33110 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-lebouscat.mapado.com/event/220963-colorature-mrs-jenkins-et-son-pianiste »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-23T20:30:00+01:00 – 2024-01-23T22:00:00+01:00

