« Le Menteur » de Pierre Corneille Mercredi 17 janvier 2024, 20h30 L’Ermitage-Compostelle 8,50 à 24€ – Conditions et plus d’infos sur www.culture-bouscat.fr

Ce chef d’oeuvre en alexandrins ramène sur la scène le joyeux et brillant Corneille, auteur de « l’illusion comique ». Mise en scène par Marion Bierry, « Le Menteur » est la dernière comédie baroque de l’auteur représentée en 1644 ah théâtre du Marais.

Évoquant le mensonge et le libertinage de mœurs, elle contient quelques passages parodiant « Le Cid » et fut le plus gros succès de son temps préfigurant le style repris vingt ans plus tard par Molière.

Si vous avez envie de découvrir ou de redécouvrir cette pièce classique, laissez-vous tenter le temps d’une soirée!

L'Ermitage-Compostelle 10 Rue Bertrand Hauret – 33110 le Bouscat Le Bouscat 33110 Gironde Nouvelle-Aquitaine

2024-01-17T20:30:00+01:00 – 2024-01-17T22:30:00+01:00

