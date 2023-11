« Une nuit au labo » L’Ermitage-Compostelle Le Bouscat Catégories d’Évènement: Gironde

Le Bouscat « Une nuit au labo » L’Ermitage-Compostelle Le Bouscat, 8 décembre 2023, Le Bouscat. « Une nuit au labo » Vendredi 8 décembre, 20h30 L’Ermitage-Compostelle 8,50 à 24€ – Conditions et plus d’infos sur www.culture-bouscat.fr Un étrange laboratoire de recherches, le soir. Benjamin, jeune homme passionné de sciences et de magie, vient y prendre son service pour la première fois en tant que gardien de nuit. C’est une chance de pouvoir travailler dans le laboratoire de Miss Mac-Intoch, célèbre chercheuse connue dans le monde entier. Benjamin doit réussir cette première nuit d’essai s’il veut obtenir ce job, mais attention, les consignes sont très strictes, il ne faut toucher à rien. Pourtant, le laboratoire se rèvèle plein de surprises, des objets étranges font des choses extraordinaires et le Professeur Mac-Intoch, qui n’est pas là, est toujours là!

Sans compter que le laboratoire a aussi son mot à dire… bref une nuit magique attend notre Benjamin! > Avec Benjamin Vianney et Larra Wendy

> Spectacle familial L’Ermitage-Compostelle 10 Rue Bertrand Hauret – 33110 le Bouscat Le Bouscat 33110 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-lebouscat.mapado.com/event/220886-une-nuit-au-labo »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-08T20:30:00+01:00 – 2023-12-08T22:00:00+01:00

magie spectacle Roger Savry Détails Catégories d'Évènement: Gironde, Le Bouscat Age min 6 Age max 90

