Salon de la Création L’Ermitage-Compostelle Le Bouscat, 17 novembre 2023, Le Bouscat.

Salon de la Création 17 – 19 novembre L’Ermitage-Compostelle Entrée libre

Une cinquantaine de créateurs seront au rendez-vous!

Bijoux, mode, décoration, arts de la table, jouets pour enfants, etc! Vous pourrez déambuler au gré de vos envies tout au long du week-end et faire quelques emplettes auprès d’une cinquantaine de créateurs.

✂️Vous pourrez également profiter d’ateliers créatifs proposés à cette occasion :

Un atelier avec C3C Couture : Atelier de Cours, Couture & Créations pour découvrir la couture

Vendredi 17/11 – 17h45

Samedi et Dimanche 18/11 et 19/11 : 11h – 14h30 – 16h30

A partir de 8 ans

Un atelier avec Penstyle Shoes pour personnaliser vos propres baskets, sacs, casquettes o pour personnaliser vos propres baskets, sacs, casquettes ou t-shirt

Ces ateliers sont sur inscription au 05.57.22.27.62

Petite restauration sur place tout au long du week-end !

L'Ermitage-Compostelle 10 Rue Bertrand Hauret – 33110 le Bouscat Le Bouscat 33110 Gironde Nouvelle-Aquitaine

2023-11-17T14:00:00+01:00 – 2023-11-17T19:00:00+01:00

2023-11-19T10:00:00+01:00 – 2023-11-19T19:00:00+01:00

Ville du Bouscat