HUMOUR : THOMAS NGIJOL – L'OEIL DU TIGRE
L'Ermitage-Compostelle
Le Bouscat

Le Bouscat

HUMOUR : THOMAS NGIJOL – L'OEIL DU TIGRE
Vendredi 13 janvier 2023, 20h30
L'Ermitage-Compostelle

Mise en scène : Karole Rocher Avec : Thomas Ngijol L’Ermitage-Compostelle 10 Rue Bertrand Hauret – 33110 le Bouscat Le Bouscat 33110 Gironde Nouvelle-Aquitaine L’œil du tigre : « Expression orientale utilisée pour désigner une lueur particulière dans le regard qui semble être la marque d’un authentique guerrier.» En astrologie chinoise, l’individu né sous le signe du Tigre est considéré comme « enflammé, dynamique, audacieux, impulsif, actif, un peu kamikaze, prenant des risques inutiles pour le plaisir et le panache ». Cette expression ne correspond évidemment pas au profil de Thomas Ngijol mais a eu le mérite, en 2021, sept ans après son dernier spectacle, de l’inspirer à remonter sur scène. L’humoriste revient en effet avec L’Œil du tigre, mis en scène par Karole Rocher, son épouse. Un spectacle abordant des sujets de société mais également des sujets plus personnels comme sa famille recomposée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-13T20:30:00+01:00

2023-01-13T22:00:00+01:00

