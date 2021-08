Saintes ÉREA Théodore-Monod Charente-Maritime, Saintes L’EREA de Saintes, 50 ans ! ÉREA Théodore-Monod Saintes Catégories d’évènement: Charente-Maritime

du vendredi 17 septembre au samedi 18 septembre à ÉREA Théodore-Monod

Au programme : ————– ### Vendredi 17 septembre 2021 9h-12h/13h-16h Journée Portes Ouvertes à l’EREA (Etablissement Régional d’Enseignement Adapté) : • Démonstration des techniques de construction antique et médiévale auprès des scolaires ### Samedi 18 septembre 2021 9h-12h/13h-16h Journée Portes Ouvertes à l’EREA (Etablissement Régional d’Enseignement Adapté) : • Une visite de l’établissement • Expositions « histoire de bahuts » « 50 ans de vêtements professionnels ». • Démonstration de l’utilisation des matériaux de construction, des instruments de levage et de mesure au travers des âges.

Gratuit.

Présentation de l’histoire de l’établissement et des techniques de construction de l’antiquité et du moyen-âge. ÉREA Théodore-Monod 32, Rue de Chermignac 17100 Saintes Saintes Bellevue Charente-Maritime

