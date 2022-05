L’ère Pragmatic – Marché artisanale Pleumeur-Bodou Pleumeur-Bodou Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Pleumeur-Bodou

L’ère Pragmatic – Marché artisanale Pleumeur-Bodou, 5 juin 2022, Pleumeur-Bodou. L’ère Pragmatic – Marché artisanale Route du Radome Pôle Phoenix Pleumeur-Bodou

2022-06-05 10:30:00 – 2022-06-06 19:00:00 Route du Radome Pôle Phoenix

Pleumeur-Bodou Côtes d’Armor 40 artisans et créateurs seront présents.

Expositions, ventes et démonstrations. +33 6 59 98 27 39 40 artisans et créateurs seront présents.

Expositions, ventes et démonstrations. Route du Radome Pôle Phoenix Pleumeur-Bodou

dernière mise à jour : 2022-04-22 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Pleumeur-Bodou Autres Lieu Pleumeur-Bodou Adresse Route du Radome Pôle Phoenix Ville Pleumeur-Bodou lieuville Route du Radome Pôle Phoenix Pleumeur-Bodou Departement Côtes d’Armor

Pleumeur-Bodou Pleumeur-Bodou Côtes d’Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pleumeur-bodou/

L’ère Pragmatic – Marché artisanale Pleumeur-Bodou 2022-06-05 was last modified: by L’ère Pragmatic – Marché artisanale Pleumeur-Bodou Pleumeur-Bodou 5 juin 2022 Côtes-d’Armor Pleumeur-Bodou

Pleumeur-Bodou Côtes d’Armor