Léré pop Show ! Léré, dimanche 25 février 2024.

Léré pop Show ! Léré Cher

Amateurs de gaming, de manga, d’animés, réservez votre week-end!!!

Au programme, ateliers gaming, tournoi, dessin, jeux, crêpes, vente, dédicaces, démonstration et initiation judo, expo…

Et un espace troc, vente d’occasion de jeux vidéo, manga, cartes Pokémon, jeux de société, figurines etc… réservé aux particuliers uniquement, le dimanche sur inscription. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-25 10:00:00

fin : 2024-02-25 17:00:00

Léré 18240 Cher Centre-Val de Loire

