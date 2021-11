L’Ere de l’Illusion Varennes-Vauzelles, 16 décembre 2021, Varennes-Vauzelles.

23 EUR « L’ère de l’illusion » est un show moderne spectaculaire qui plaira aux plus petits comme aux plus grands grâce à sa diversité entre des numéros de grandes illusions (pour certains uniques en Europe) et des numéros interactifs accompagnés d’une note d’humour.

culturevv@ville-varennes-vauzelles.fr +33 3 86 71 61 71 https://openagenda.com/ville-de-varennes-vauzelles/events/lere-de-lillusion?lang=fr

