“L’ère de l’illusion” Gaël Magicien Perros-Guirec, 19 décembre 2021, Perros-Guirec.

“L’ère de l’illusion” Gaël Magicien Perros-Guirec

2021-12-19 – 2021-12-19

Perros-Guirec Côtes d’Armor

Show inédit de magie moderne et spectaculaire qui plaira aux plus petits comme aux plus grands grâce à sa diversité de numéros de grandes illusions, de numéros interactifs et participatifs. 1h30 de spectacle. Venez nombreux découvrir cet univers incroyable de magie au Palais des Congrès. Deux séances prévues à 15h et à 20h30 le dimanche 19 décembre 2021.

Billetterie en ligne prochainement ouverte.

+33 2 96 49 02 45

Perros-Guirec

